У МВФ закликають країни Заходу збільшити фіндопомогу Україні

Заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат закликає країни Заходу збільшити фінансову допомогу Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це вона повідомила у коментарі Financial Times.

«Важливий момент у тому, щоб швидко доставити гроші в Україну, і більше у формі грантового фінансування», - сказала Гопінат.

За її словами, на сьогоднішній день виплати Україні були відносно невеликими, і терміново потрібне нове фінансування для підтримки економіки та запобігання серйозній макроекономічній дестабілізації.

«Світова спільнота дуже зацікавлена у тому, щоб побачити, як зробити це фінансування доступним. Але з погляду фактичних виплат зараз цифри невеликі», - сказала вона і додала, що фактичні виплати Україні становили лише 3,3 млрд. доларів у березні і 1,6 млрд. доларів у квітні.

Гопінат зазначила, що зараз ще рано висловлювати будь-яку думку щодо ідеї конфіскації валютних резервів російського Центрального банку, але це те, що МВФ обговорюватиме на внутрішніх зустрічах.

"Ми обговорюємо будь-яку політику, яка може мати наслідки для міжнародної валютної системи", - сказала вона.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Дженет Єллен у вівторок закликала лідерів європейських країн збільшити фінансову допомогу Україні на тлі російської агресії.