У Міноборони РФ стверджують, що з "Азовсталі" вийшли 959 людей

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців. Про це, посилаючись на росЗМІ, повідомляє Українська правда.

Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

В РФ називають це здачею в полон, тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.

За словами Конашенкова, з 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Минулої доби з підземель "Азовсталі" вийшли 694 бійці полку "Азов" та інших підрозділів, у тому числі 29 поранених, заявив представник російського Міноборони.