Bloomberg: ЄС зважує спрямування заморожених активів РФ для відновлення України
Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України. Про це написав керівник ОП Андрій Єрмак з посиланням на Bloomberg.
Він зазначив, що у ЄС мають намір ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих же цілей, пише Bloomberg.
Окрім цього, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії.
"Це ті кроки, які підтримує Україна", - зазначив Эрмак.