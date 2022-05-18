Bloomberg: ЄС зважує спрямування заморожених активів РФ для відновлення України

Bloomberg: ЄС зважує спрямування заморожених активів РФ для відновлення України
Фото: Pixabay

Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України. Про це написав﻿ керівник ОП Андрій Єрмак з посиланням на Bloomberg.

Він зазначив, що у ЄС мають намір ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих же цілей, пише Bloomberg.

Окрім цього, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії.

"Це ті кроки, які підтримує Україна", - зазначив Эрмак.

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