Міськрада: російські війська зруйнували маріупольську синагогу
Російські війська зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила міськрада Маріуполя.
"Вкотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів.
Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади".
Нагадаємо: Росіяни забороненими боєприпасами знищили на Донеччині Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.