Ахметов: SCM вимагатиме від РФ компенсації всіх збитків через військову агресію

Підприємства SCM пред'являть Російській Федерації вимоги щодо компенсації всіх збитків, заподіяних в результаті військової агресії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив власник SCM Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському RAI.

"Ми обов'язково пред'явимо до Російської Федерації вимоги про повну компенсацію всіх збитків, завданих російською військовою агресією" , - заявив бізнесмен.

За його словами, довоєнна капіталізація тільки металургійних заводів Маріуполя становила 10 млрд доларів плюс 1 млрд доларів у вигляді готової продукції і сировини.

В цілому ж, з початку повномасштабної війни, російська армія повністю або частково знищила десятки об'єктів промислової інфраструктури та енергетики.