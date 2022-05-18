Португалія надішле Україні ще 160 тонн військової допомоги

Португалія готується відправити Україні ще 160 тонн матеріалів, включаючи військову техніку, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила міністр оборони Хелена Каррейраш, пише Euractiv.

Каррейраш зазначила, що її український колега Олексій Резніков, який віддалено брав участь у зустрічі міністрів оборони країн ЄС, "оптимістично оцінив" ситуацію на місцях, але підкреслив, що Україні все ще потрібна "підтримка у вигляді важкої техніки, щоб впоратися з проблемами, які вони все ще мають".

За словами міністра, країни-члени мають продовжувати підтримувати Україну, оскільки "всі вважають, що війна триватиме". Навіть головний дипломат ЄС Жозеп Боррель завершив зустріч, "попросивши країни-члени продовжувати підтримувати Україну, оскільки необхідно підтримувати опір українського народу та українських збройних сил", сказала вона.

Каррейраш повторила, що Португалія та її союзники продовжуватимуть надавати підтримку "наскільки це можливо", оголосивши, що країна незабаром надішле більше матеріалів, військових та інших.

"Як повідомлялося, ми відправили близько 170 тонн летального та нелетального військового спорядження на першому етапі та інших видів матеріалів. Зараз ми готуємо нову партію ще 160 тонн матеріалу, і я хотіла б підкреслити різноманітність нашої підтримки" , – сказала вона.

Міністр підкреслила, що "мова не лише про військову техніку, а й про медичну та гуманітарну підтримку". Португалія також здатна прийняти українських біженців, сказала вона, додавши, що те саме стосується і "поранених українців".