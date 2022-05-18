Мер Маріуполя: загарбники закрили проїзд через Василівку

Російські загарбники повідомили про закриття проїзду для мешканців Маріуполя через Василівку на невизначений час через бойові дії, повідомляє Укрінформ.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють своїми каналами про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе і близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появу коридорів чи неофіційних «дір», - написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців берегти себе. «Україна чекає на вас і ви потрібні нам живими та цілими. Працюємо», - наголосив радник мера.

Як повідомлялося, агресія Росії спровокувала у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Маріупольський міський голова заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. Наразі у заблокованому Маріуполі залишаються близько 100 тисяч мирних жителів.

Мер міста Вадим Бойченко наголошував, що в заблокованому Маріуполі через проблеми з водопостачанням насувається інфекційна катастрофа, тому потрібна повна евакуація населення міста.