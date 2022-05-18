У МОЗ створили реєстр травмованих під час війни дітей

Міністерство охорони здоров'я запускає реєстр дітей, які зазнали травмувань внаслідок війни. Про це повідомляє﻿ Офіс омбудсмана України.

Зазначається, що станом на 18 травня 2022 року 424 дитини постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні.

"Кожна постраждала дитина потребує необхідного лікування, медичної реабілітації, психологічної підтримки. Разом з тим інколи діти не можуть отримати необхідну медичну допомогу. У зв’язку з цим МОЗ запустив реєстр, де узагальнюється відповідна інформація про постраждалих дітей" , - йдеться у повідомленні.

Заявку на допомогу дитині, що зазнала травмувань внаслідок війни, можна заповнити за посиланням: https://moz.gov.ua/opituvannja.

Подати відомості можуть батьки, родичі або знайомі дитини.

Зібрана інформація буде передаватись до Офісу Президента України та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу законним представникам дитини для її лікування або реабілітації.