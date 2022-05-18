Військові повідомляють про збиття ще одного російського літака

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомляє про збиття ворожого літака, повідомляє Українська правда.

Про це говорить Facebook сторінка бригади.

"За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!".

Мототопіхотинці також ілюструють своє повідомлення відео. Напрямок, де, за їхніми словами було уражено літак, та його модель не розкриваються.