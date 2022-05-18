КМДА: більшість пошкоджених будинків у Києві відновлять до початку холодів

Більшість будинків у Києві, які пошкодили російські окупанти, відновлять до початку холодів. Про це під час телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє УНН.

"Зараз проводяться підготовчі роботи. У нас близько 400 будівель пошкоджених у місті. Це більше ніж 200 житлових будинків, близько 70 об'єктів освіти (школи, садочки), це лікарні, дитбудинки, об'єкти транспортної інфраструктури. На сьогоднішній день на деяких об'єктах почалися роботи. (...) За теплий період пори року ми точно завершимо роботи, щоб люди могли повернутися до життя. У 90% пошкоджених будинків потрібно замінити скло, зробити фасадні роботи та інше" , – сказав Поворозник. ﻿

Поворозник зазначив, що зараз триває підрахунок коштів. Приблизно 70-80 млн євро потрібно, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру в Києві.