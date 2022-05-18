ДПСУ: потік на в'їзд до України б'є рекорди з початку війни

За останні вісім днів потік на в'їзд в Україну через її західний кордон перевищує потік на виїзд. Сумарно чиста притока за ці дні склала 61 тисячу людей – це рекордні показники з початку війни. Про це стало відомо у середу, 18 травня, повідомляє Корреспондент.

За даними Держприкордонслужби, 17 травня Україну, як і днем раніше, залишило понад 31 тисячу осіб, тоді як кількість прибулих до країни становила 37 тисяч проти понад 41 тисячі напередодні.

Також минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами збільшилася до 239 після падіння у два попередні дні до 150-190.

За даними УВКБ ООН станом на 16 травня з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,267 млн осіб, з них до Польщі 3,377 млн, Румунії та Молдови – 977,91 тис., Росію – 850,53 тис. , Угорщину – 610,08 тис., Словаччину – 424,03 тис., Білорусь (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

У той же час в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 1,821 млн. людей.