Зеленський запропонував Раді продовжити військовий стан та мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити військовий стан та загальну мобілізацію, повідомляє Новое время.
Відповідні законопроекти №7389 та №7390 були внесені до парламенту у середу, 18 травня.
Водночас текстів документів на сайті Ради поки що немає.
Військовий стан та загальна мобілізація були оголошені в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.
Військовообов'язковим чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено залишати країну, окрім низки винятків.
Згідно з указом Зеленського, мобілізація мала проводитись протягом 90 діб — тобто до 24 травня.