Зеленський запропонував Раді продовжити військовий стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити військовий стан та загальну мобілізацію, повідомляє Новое время.

Відповідні законопроекти №7389﻿ та №7390﻿ були внесені до парламенту у середу, 18 травня.

Водночас текстів документів на сайті Ради поки що немає.

Військовий стан та загальна мобілізація були оголошені в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Військовообов'язковим чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

Згідно з указом Зеленського, мобілізація мала проводитись протягом 90 діб — тобто до 24 травня.