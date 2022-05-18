Місцеві повідомили про вибух і перестрілку в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав вибух, який було чутно майже у всіх районах міста, повідомляє РІА-Мелітополь.

За свідченням місцевих жителів, у будинках ледь не вилетіли шибки, а стіни будівель вібрували.

Містяни пишуть у соцмережах, що підірвали залізницю, проте ця інформація поки що не підтверджена.

Видання зазначає, що в районі Зеленої поліклініки, поряд з якою розміщено комендатуру окупантів, вибухнула граната, після чого почалася перестрілка в районі вулиці Шмідта. За годину до події будівля комендатури була оточена: нібито там чекали на якогось високопоставленого гостя.

За даними видання, на території міста знову могла спрацювати українська диверсійна група.