ГУР: у російській армії відкрито відмовляються воювати в Україні

Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України, заявляють українські розвідники, повідомляє Українська правда.

Про це передає Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації.

За даними ГУР, командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори.

"Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами".

ГУР публікує список﻿ особового складу 70 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу РФ (в/ч 71718), що дислокується в м. Шалі, Чеченська республіка.