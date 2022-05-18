РосЗМІ: Пушилін заявив, що "Азовсталь" знесуть

Так званий "глава" так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що завод "Азовсталь" у Маріуполі знесуть. Про це він сказав росЗМІ, повідомляє Економічна правда.

За його словами, окупанти на місці "Азовсталі" пропонують зробити паркову зону або технопарк, рішення поки що не ухвалене.

Пушилін додав, що інше металургійне підприємство Маріуполя – завод імені Ілліча – нібито хочуть відновити.

За його словами, у місті зруйновано приблизно 60% будинків.

Він стверджує, що Маріуполь "відновлюватимуть як курортне місто" і нібито в цьому допоможе Росія.