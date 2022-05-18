Губернатор Бєлгорода заявляє про новий обстріл "з боку України"
Губернатор російського Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що одне із сіл обстріляне "з боку України", повідомляє Українська правда.
Повідомляється, що село Солохи Бєлгородського району обстріляне з боку України.
Є нібито інформація про одного потерпілого, а також руйнування.
Фото руйнувань та постраждалого не показують. Однак у чатах розповсюджують фото чогось, що "прилетіло до села".
Важливо зазначати, що Гладков використовує лише напрямки польоту "з боку України", але не стверджує, що обстріл вели з території України.