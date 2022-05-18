Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв геноциду кримських татар

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Новое время.

У своєму зверненні він провів паралелі з 1944 роком, коли кримські татари пережили депортацію і з тими злочинами, які російські окупанти вчиняють зараз, викрадаючи українців.

"1944 року, виселяючи кримських татар із їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто з переселених не повернеться додому до Криму. Наразі, намагаючись окупувати Україну та зруйнувати наше життя, нинішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми не витримаємо. Але ми витримали. І боремося, щоб повернути у кожен куточок нашого дому життя. І повертаємось" , - сказав український президент.

Зеленський додав, що кремлівський режим не лише намагається вдруге позбавити домівок кримських татар, а й відбирає дім у всіх українців.

"Сьогодні ми знову звертаємось до того, що було пережито. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому ще з 2014 року, але коли вони хочуть відібрати будинок уже у всього багатомільйонного українського народу, всіх, хто живе на нашій землі" , - сказав він.

Під час звернення Зеленський також підписав закон про соціальний та правовий захист осіб, позбавлених волі унаслідок агресії проти України.

За його словами, закон покликаний забезпечити захист усіх мирних громадян України, які були репресовані окупантами та взяті в полон.

"Це закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова та багатьох інших, хто у Криму у своєму рідному домі позбавлений волі. Для тих, хто утримується у в'язницях на півострові та хто вивезений до Росії. Це закон для рідних та близьких усіх заручників Кремля у Донецьку, Луганську, у всіх цих районах та у Криму. Для всіх, хто випробував знущання від ворога. Це допомога та захист. І ми обов'язково відновимо справедливість" , – резюмував Зеленський.

З того моменту, як 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, на окупованих українських територіях російська армія вдається до методів примусової депортації, подібних до тих, які 78 років тому сталінський режим застосовував щодо кримських татар.