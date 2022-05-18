Автомобільний газ на АЗС продовжує дорожчати

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла у період з 17 по 18 травня на 1,15 – до 36,39 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На 0,5-3 грн/л збільшила ціну частина консолідованої мережі «Приват». На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л.

На станціях ОККО та WOG автогаз подорожчав на 1 та 2 грн/л до 36,99 та 37,98 грн/л відповідно.

На станціях "Укргазвидобування" ціна зросла на 3 грн., до 42 грн./л.

Крім того, за вказаний період на 0,5-2 грн/л подорожчав автогаз у мережах БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG та інших (див. табл.).