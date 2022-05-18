Куліба: Нідерланди планують доставити в Україну більше зброї та техніки

Нідерланди мають намір передати Україні більше озброєння та іншої військової техніки. Країна також займає лідерство у питанні реабілітації поранених українських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Відповідну заяву глава українського МЗС опублікував за підсумками зустрічі з міністром оборони країни Кайсою Оллонгрен.

"Зустріч з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. В Україну планується доставити більше озброєння та іншої техніки. Вдячний Нідерландам за лідерство у зміцненні обороноздатності України, а також реабілітації поранених українських бійців" , - написав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.