Прокуратура: окупанти обстріляли колону авто на Херсонщині, троє загиблих

На Херсонщині 17 травня російські окупанти обстріляли з Градів колону автомобілів з людьми. Загинули троє людей, ще шість були поранені. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Давидів Брід. Люди намагалися проїхати до Бериславського району Херсонської області.

Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеня тяжкості, уточнили правоохоронці.

Проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).