Валютний ринок в умовах війни: день 84-й

У середу 18 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 16 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 20,04 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 160,22 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 159,85 млн. доларів, у євро – на 0,37 млн. доларів в еквіваленті. Вже п'ятий день поспіль операції в євро мають незначний обсяг.

За даними Нацбанку, 16 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 18,1 млн доларів: на 177,5 млн доларів було подано заявок на покупку та на 159,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7732 гривень, а продають по 31,0809 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 18 травня знизився на 906,7 млн. і склав 55 575,6 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 6 місяців та 1,5 року. Вдалося розмістити цінні папери на загальну суму 7,46 млрд. гривень.

На готівковому валютному ринку - знову ажіотажний попит на долар. Рівно добу тому у столиці продавали готівкового «американця» по 34,75-34,80 гривень. Сьогодні на цей час цінник злетів до 35,80-36,00 гривень. Зростання більше ніж на 1 гривню за день оператори пояснюють спекулятивним попитом, який виник після інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченка, який заявив про те, що в Україні можуть вже найближчими днями скасувати фіксований курс долара.

Євро на FOREX у середу коригується після того, як цієї ночі досяг позначки 1,0563 долара. В результаті падіння євро, що почалося, опустився до 1,0494 долара, після чого знову повернувся вище рівня 1,05. На гривню за добу виріс і готівковий євро: ще вчора у столиці його можна було купити за 36,60-36,70 гривень, а сьогодні – вже за 37,60-37,80 гривень. Якби не зниження на FOREX, зростання ціни могло б досягти 1,30-1,50 гривень.

Коливання ціни біткоїну за останню добу суттєво знизилися. В даний час на біржі Binance біткоїн торгується в межах $29700-30100 за монету $30788,37. На ринку встановилася тимчасова рівновага між покупцями та продавцями, але довго так тривати не буде.