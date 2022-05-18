Google закриває свій офіс у Росії
Російська «дочка» компанії Google має намір оголосити себе банкрутом через арешт банківського рахунку. З посиланням на повідомлення пресслужби компанії, повідомляє Новое время.
Таке рішення пов'язане з арештом банківського рахунку Google Росія, який унеможливив функціонування російського офісу техногіганта.
У тому числі компанія не може виплачувати зарплати співробітникам у РФ, оплачувати рахунки постачальників та підрядників, а також виконувати інші фінансові зобов'язання.
Компанія продовжить надавати російським користувачам безкоштовні сервіси Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Android та Play.
У той же час у Google нагадали, що деякий час тому компанія призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії.