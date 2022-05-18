Daily Sabah: Ердоган обіцяє блокувати членство Швеції та Фінляндії в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, поки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці країни, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Daily Sabah.

Виступаючи на засіданні парламентської групи правлячої Партії справедливості та розвитку в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина завжди виконувала свої обов'язки у відповідності до очікувань НАТО, незважаючи на вороже ставлення деяких союзників.

"Для країн є спірне питання - підтримувати тероризм і чекати на схвалення", - сказав він.

Його коментарі пролунали через кілька годин після того, як Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у середу.

Ердоган зазначив, що розширення блоку має значення для Туреччини, якщо воно шанує чутливі моменти для Анкари. За його словами, Швеція відмовляється видавати терористів, незважаючи на прохання Туреччини, але наважується просити про членство в НАТО.

"НАТО є альянсом безпеки, і Туреччина не погодиться поставити під загрозу цю безпеку", - сказав він, додавши, що делегації двох північних країн не повинні "турбуватися" приїздом до Туреччини, сподіваючись переконати Анкару змінити позицію.

"Наше єдине очікування від союзників по НАТО - це спочатку зрозуміти наші чутливі питання, поважати їх і нарешті підтримати, якщо це можливо", - сказав президент Туреччини.

Анкара каже, що Швеція та Фінляндія приховують людей, які, за її словами, пов'язані з угрупованнями, які вважаються терористами, а саме з бойовиками Робочої партії Курдистану та послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроб державного перевороту 2016 року.

Турецька державна телекомпанія TRT Haber заявила у понеділок, що Швеція та Фінляндія не дали схвалення на репатріацію 33 людей, про яку запитувала Туреччина.

Раніше повідомлялося, що в обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндію та Швецію Туреччина хоче засудити всіх курдських організацій та зняти обмеження на продаж озброєнь.