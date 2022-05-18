Глава ОВА: у Сумській області скоротили комендантську годину

Із 18 травня комендантська година на території Сумщини буде тривати з 22 до 5 години, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Живицький нагадав, що під час комендантської години на вулицю виходити можна лише для того, аби потрапити до бомбосховища в разі оголошення повітряної тривоги.

Крім того, військова адміністрація оголосила, що всі перепустки, які дозволяли пересуватися під час комендантської години, видані до 13 травня вважаються нечинними.

З міркувань безпеки наразі вважаються чинними лише перепустки, які були видані після 13 травня.