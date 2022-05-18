ГБР підозрює заступника гендиректора ЧАЕС у дезертирстві

Заступник гендиректора Чорнобильської АЕС підозрюється у дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та міг допомагати російським окупантам, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, підозрюваного затримали в березні 2022 року. За даними правоохоронців, він в умовах воєнного стану залишив місце служби і переховувався у Закарпатській області. Чоловіка відправили під варту.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого" , — сказано в повідомленні.

В адміністративних приміщеннях ЧАЕС та вдома у підозрюваного пройшли обшуки. Слідчі допитали свідків та планують провести судову психологічну експертизу і допит працівників ЧАЕС. Після цього вирішуватиметься питання про те, чи отримає заступник гендиректора станції підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).