ЄК затвердила план післявоєнної відбудови України

Європейська комісія ухвалила план післявоєнної відбудови України. Крім того, ЄС виділить для України 9 млрд євро макрофінансової допомоги. З посиланням на прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що план розробила Національна рада з питань повоєнного відновлення. Саме на цей документ буде спиратися Євросоюз. За словами глави уряду, Україна буде "власницею" процесу. Для максимальної прозорості та ефективності планується залучити європейських партнерів.

План відбудови містить чотири головні принципи:

відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;

модернізація української держави та інституцій;

максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках;

економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.