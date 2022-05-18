Гайдая повідомив про знищення на Луганщині останньої електропідстанції

У Луганській області внаслідок обстрілу знеструмлено останню працюючу підстанцію. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

"Луганщина без світла – знеструмлено останню велику підстанцію. Близько години тому зникло світло в тих будинках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська йдуть активні бойові дії, є потрапляння в лінію електропередачі, напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили і пошкодили останню потужну електропідстанцію" , – написав керівник ОВА у Telegram.

За словами Гайдая, підстанцію пошкоджено дуже серйозно, ремонт неможливий до припинення бойових дій.