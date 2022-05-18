В Україні найближчим часом з'явиться препарат від COVID-19

Протиковідний препарат Молнупіравір закупили за рахунок держбюджету. Міжнародна організація Crown Agents вже передала Україні 50 тисяч курсів. Ще 110 тисяч курсів надійдуть в країну до кінця травня. Про це 18 травня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє Корреспондент.

"Незважаючи на війну, ми повинні дбати і про хворих на ковід. Тому вдячні компанії Crown Agents за співпрацю та оперативне забезпечення ліками. Перше постачання препарату вже розподілено по регіонах і почне доставлятися в заклади охорони здоров'я найближчим часом" , – відзначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

Молнупіравір – це препарат прямої дії. Він блокує фермент, потрібний вірусу, щоб відтворити генетичний код, і так запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику, наприклад: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет, хвороби серця. В Україні препарат також використовуватимуть для лікування пацієнтів із груп ризику.