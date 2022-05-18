FT: Туреччина заблокувала переговори щодо членства Фінляндії та Швеції у НАТО

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

Посли країн НАТО зустрілися в середу з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося" , - сказав чиновник.

Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить дві країни приєднатися.