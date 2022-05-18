У РФ заявили, що використовують в Україні лазерну зброю

Віце-прем'єр РФ Юрій Борисов заявив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задира", повідомляє Українська правда.

"Вони вже починають вступати до військ. Так, перші зразки вже використовуються (у війні проти України – ред.)" , - цитують росЗМІ Борисова.

За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".

Росіяни не уточнили, на яких ділянках війни використовують таку зброю, а також які у неї успіхи.

Згідно з розвідкою Британії, наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитись як мінімум протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.