З'явилися ціни на АЗС після скасування держрегулювання

З'явилися ціни на АЗС після скасування держрегулювання

Мережі автозаправних станцій почали укладати перші договори щодо постачання пального після скасування держрегулювання цін. Одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива опублікувало видання «Дзеркало тижня».

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного гурту, вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання, на 50% і більше.

Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:

%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%

Новини

Популярні теми форуму

analytics