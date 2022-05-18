З'явилися ціни на АЗС після скасування держрегулювання

Мережі автозаправних станцій почали укладати перші договори щодо постачання пального після скасування держрегулювання цін. Одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива опублікувало видання «Дзеркало тижня».

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного гурту, вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання, на 50% і більше.

Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами: