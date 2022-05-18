САП передала ВСУ понад 146 млн грн заарештованих коштів

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що ЗСУ передано понад 146 млн гривень, які були арештовані у справі двох адвокатів, повідомляє Новое время.

У відомстві заявили, що за клопотанням прокурорів САП Вищим антикорупційним судом для забезпечення потреб ЗСУ передано понад 3,7 мільйона доларів США, майже 846 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та 242 тисячі гривень.

Кошти були вилучені та арештовані в рамках розслідування кримінального провадження стосовно двох адвокатів, яких у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

САП повідомляє, що адвокати за 100 тисяч доларів США обіцяли «вирішити» питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.