Нацполіція: на Київщині вже знайшли 1288 тіл загиблих мирних жителів

У Київській області вже виявлено тіла 1288 мирних жителів, які загинули внаслідок дій військових РФ. Про це повідомив глава Нацполіції Київської області Андрій Нєбітов, повідомляє Новое время.

"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей, наголошую – цивільних. Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї" , — сказав він в ефірі українського телемарафону.

Він додав, що правоохоронці продовжують обстежувати території та виявляти місця поховання загиблих. Нєбітов також підтвердив, що в одній із братських могил в області знайшли тіло вбитого громадянина Чехії.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.