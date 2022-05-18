"Суспільне": військовий РФ у суді зізнався у вбивстві мирного жителя

Перший російський військовий Вадим Шишімарін у суді повністю визнав свою провину у вбивстві мирного жителя Сумщини. Про це він сказав на засіданні Солом'янського районного суду Києва, трансляцію якого вело "Суспільне", повідомляє Укрінформ.

Під час засідання прокурор зачитав короткий обвинувальний акт щодо командира відділення військової частини 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія московської області" Вадима Шишімаріна. Шишімарін підтвердив, що повністю визнає свою провину у вбивстві мирного жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова.

Він також підтвердив, що готовий надати свідчення у справі.

Після перерви судді оголосили, що засідання у справі відкладено до 12.00 19 травня. Очікується, що на цьому засіданні відбудеться допит обвинуваченого та потерпілої.

Зазначається, що Шишімарін став першим російським військовим, який представив перед судом за вбивство цивільного.

Це перший судовий процес щодо воєнних злочинів російських окупантів. Його проводить колегія Солом'янського районного суду Києва.

13 травня відбулося перше засідання у цій справі, але воно тривало кілька хвилин. У середу, 18 травня, по суті відбулося перше засідання.

Слідство встановило, що 21-річний росіянин Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного жителя смт. Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили Збройні сили України. Втікаючи, він з іще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та привласнили його.

На вкраденій машині із пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном. Один із росіян наказав сержанту вбити цивільного, щоб той не повідомив про них українським захисникам. Шишимарін здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного чоловіка.

Шишимарін перебуває під вартою. Прокурори і слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За воєнні злочини Росії в Україні відкрито понад дев'ять тисяч проваджень, процес притягнення злочинців до відповідальності розпочався.