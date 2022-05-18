Міноборони: одна з основних цілей ворога оточити сили ОС

Основною метою ворога зараз залишається спроба оточення та розгрому угруповання Об'єднаних сил у районах Лисичанська та Сєверодонецька. Про це на брифінгу "Оперативна інформація про російське вторгнення в Україну" в Медіацентрі сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення та розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим" , - сказав Мотузяник.

Він деталізував події у зоні ООС станом на 18 травня.

"На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над селом Долгенько за 15 км на південь від Ізюму. На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Основна мета - оточення підрозділів ОС у район А на Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець у районі Серебрянки за 5 км на північ від Сіверська" , - зазначив представник Міністерства оборони України.

За словами Мотузяника, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили 12 ворожих атак, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.