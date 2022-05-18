Сербія пообіцяла Україні допомогти відновити зруйновані міста

Сербія готова допомогти Україні відбудувати міста, зруйновані під час російського вторгнення. Крім того, країна хоче посилити співпрацю після війни.﻿ Про це поінформував RTS, повідомляє Новое время.

Зазначається, що президент Сербії Олександр Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем. Глава держави заявив про підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що це головні засади міжнародного права, яке міститься у Статуті Організації Об'єднаних Націй.

Вучич наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок та підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори. Він нагадав, що країна прийняла багато біженців з України, надала всі права на проживання та дозвіл на роботу.

Президент пообіцяв, що Сербія допоможе Україні після війни, зокрема на етапі відновлення. За словами Вучича, країни мають можливості розвивати співпрацю у різних сферах, що становлять взаємний інтерес.