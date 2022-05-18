Сербія пообіцяла Україні допомогти відновити зруйновані міста
Сербія готова допомогти Україні відбудувати міста, зруйновані під час російського вторгнення. Крім того, країна хоче посилити співпрацю після війни. Про це поінформував RTS, повідомляє Новое время.
Зазначається, що президент Сербії Олександр Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем. Глава держави заявив про підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що це головні засади міжнародного права, яке міститься у Статуті Організації Об'єднаних Націй.
Вучич наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок та підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори. Він нагадав, що країна прийняла багато біженців з України, надала всі права на проживання та дозвіл на роботу.
Президент пообіцяв, що Сербія допоможе Україні після війни, зокрема на етапі відновлення. За словами Вучича, країни мають можливості розвивати співпрацю у різних сферах, що становлять взаємний інтерес.