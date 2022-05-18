У Міськраді Маріуполя попередили про загрозу екокатастрофи через бомбардування "Азовсталі"

Через бомбування російськими загарбниками меткомбінату «Азовсталь» є загроза повного вимирання Азовського моря через можливе пошкодження технічної споруди, що стримує концентрований розчин сірководню. Про це інформувала Маріупольська міська рада, повідомляє Укрінформ.

Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування Азовсталі могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого сірководневого розчину. Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря» , - йдеться у заяві.

Зазначається, що далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного моря. Як підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня.