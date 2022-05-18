Шмигаль озвучив оцінку ЄС відновлення України

Європейська комісія оцінює план відновлення України після війни 500-600 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після виступу перед міністрами розвитку країн Великої сімки, повідомляє Корреспондент.

Глава уряду закликав міжнародних партнерів взяти на себе лідерство у процесі відновлення українських регіонів, громад чи міст.