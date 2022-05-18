Шмигаль озвучив оцінку ЄС відновлення України
Європейська комісія оцінює план відновлення України після війни 500-600 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після виступу перед міністрами розвитку країн Великої сімки, повідомляє Корреспондент.
Глава уряду закликав міжнародних партнерів взяти на себе лідерство у процесі відновлення українських регіонів, громад чи міст.
"З підтримкою партнерів, Україна сподівається не тільки відновити зруйноване, а й побудувати нову економіку та нову країну. Європейська комісія оцінює план оновлення у 500-600 млрд євро. Наш уряд уже почав розробляти масштабний план відновлення та модернізації нашої держави. Радий був почути від міністрів, що країни G7 готові взяти на себе провідну роль у оновленні України", - повідомив Шмигаль.