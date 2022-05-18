"Суспільне" повідомило про викрадення свого працівника у Херсоні

Загарбники у Херсоні викрали працівника "Суспільне" Олексія Воронцова. Про це інформувало "Суспільне" з посиланням на дружину Воронцова, повідомляє Укрінформ.

"16 травня з місця проживання у тимчасово окупованому Херсоні військові окупаційних сил Росії викрали інженера "Суспільне. Херсон" Олексія Воронцова... Де зараз знаходиться працівник "Суспільне" - невідомо" , - йдеться в повідомленні.

Громадський мовник звертається до влади та міжнародної громадськості із закликом усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова.

Зазначається, що компанія направила повідомлення про скоєння кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії та Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

З 2 березня 2022 року команда "Cуспільне Херсон" працює віддалено. Наразі приміщення Громадське Херсон контролює окупаційна "влада". З боку загарбників неодноразово робилися спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.