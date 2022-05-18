У РФ обіцяли "сюрприз" Фінляндії через вступ до НАТО

У Міністерстві закордонних справ Росії знову пригрозили Фінляндії через членство в НАТО. У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.﻿ Відповідну заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Вона акцентувала, що відповідь на рішення Фінляндії буде військовою.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими" , - цитують росЗМІ слова Захарової.

Нагадаємо, що Фінляндія 17 травня офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

При цьому раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО.

Водночас Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.