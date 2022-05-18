Єврокомісар повідомив про блокування шостого пакету санкцій ЄС проти РФ

Обговорюваний шостий пакет антиросійських санкцій ЄС заблоковано. Про це в середу, 18 травня, в ефірі італійського каналу Rai News 24 заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Корреспондент.

Однак він висловив сподівання, що прогресу з досягнення угоди все ж таки буде досягнуто.

"Ми прийняли дуже швидко і одностайно п'ять пакетів санкцій, але шостий пакет з відомих причин поки що стоїть. Я оптимістично налаштований щодо перспектив знаходження компромісу" , - сказав Джентилоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями побував із дипломатичним візитом у Брюсселі, метою якого було, зокрема, просування шостого пакету санкцій Європейського Союзу, який має включати нафтове ембарго. Але постійні представники країн-членів Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Так, Угорщина заблокувала пропозицію ЄС щодо заборони імпорту російської нафти. Пізніше з'явилася інформація, що заборона транспортування російської нафти більше не входить до шостого пакету санкцій Євросоюзу. Для прийняття рішення з цього питання була потрібна подальша координація на міжнародному рівні, у тому числі узгодження в рамках G7. Проте Греція, Кіпр і Мальта, серед інших, виступили проти цього заходу, оскільки побоювалися, що це може в односторонньому порядку поставити у невигідне становище їхні судноплавні компанії.