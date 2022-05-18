"Нафтогаз" заробив за минулий рік понад 12 млрд грн

"Нафтогаз" заробив за минулий рік понад 12 млрд грн

За результатами 2021 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток 12,1 млрд гривень Про це йдеться у заяві на сайті компанії, повідомляє Дело.

"Державні компанії в нормальних умовах мають бути прибутковими. Враховуючи масштаб Нафтогазу, такий прибуток не є надмірним з урахуванням інвестованого капіталу та його вартості. При цьому дані свідчать, що "Нафтогаз" був би прибутковим у 2021 році і без транзиту газу. Це важливе досягнення. Нагадаю, у 2019 році у Нафтогазу були рекордні прибутки, але цього результату було досягнуто саме за рахунок транзиту", - цитує пресслужба голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко.

У повідомленні сказано, що у 2021 році основний прибуток компанії було отримано шляхом видобутку. При цьому наголошується, що далеко не всі сегменти діяльності "Нафтогазу" були прибутковими.

"Зокрема, збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу - через державне регулювання, насамперед через рішення Регулятора (НКРЕКУ). Також збитковою була діяльність зі зберігання газу, частково також через рішення Регулятора", - зазначив Вітренко.

Згідно з консолідованою звітністю компанії чистий дохід "Нафтогазу" у 2021 році склав 217,384 млрд гривень проти показника в 159,234 млрд гривень у 2020 році. При цьому дохід від реалізації природного газу у 2021 році склав 136,889 млрд гривень проти показника в 75,171 млрд гривень у 2020 році.

Дохід від реалізації нафти та нафтопродуктів також збільшився - 35,919 млрд гривень у 2021, проти 25,9 млрд гривень у 2020.

Виплати рентної плати та інших податків (крім податку на прибуток) у 2021 році склали 57,272 млрд гривень, проти показника 25,924 млрд гривень у 2020 році.

Витрати на закупівлю природного газу у 2021 році склали 28,128 млрд гривень, проти 16,706 млрд гривень у 2020. На закупівлі послуг з організації транзиту газу було витрачено 31,98 млрд гривень, проти 44,858 млрд гривень.

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