"Нафтогаз" заробив за минулий рік понад 12 млрд грн

За результатами 2021 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток 12,1 млрд гривень Про це йдеться у заяві на сайті компанії, повідомляє Дело.

"Державні компанії в нормальних умовах мають бути прибутковими. Враховуючи масштаб Нафтогазу, такий прибуток не є надмірним з урахуванням інвестованого капіталу та його вартості. При цьому дані свідчать, що "Нафтогаз" був би прибутковим у 2021 році і без транзиту газу. Це важливе досягнення. Нагадаю, у 2019 році у Нафтогазу були рекордні прибутки, але цього результату було досягнуто саме за рахунок транзиту" , - цитує пресслужба голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко.

У повідомленні сказано, що у 2021 році основний прибуток компанії було отримано шляхом видобутку. При цьому наголошується, що далеко не всі сегменти діяльності "Нафтогазу" були прибутковими.

"Зокрема, збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу - через державне регулювання, насамперед через рішення Регулятора (НКРЕКУ). Також збитковою була діяльність зі зберігання газу, частково також через рішення Регулятора" , - зазначив Вітренко.

Згідно з консолідованою звітністю компанії чистий дохід "Нафтогазу" у 2021 році склав 217,384 млрд гривень проти показника в 159,234 млрд гривень у 2020 році. При цьому дохід від реалізації природного газу у 2021 році склав 136,889 млрд гривень проти показника в 75,171 млрд гривень у 2020 році.

Дохід від реалізації нафти та нафтопродуктів також збільшився - 35,919 млрд гривень у 2021, проти 25,9 млрд гривень у 2020.

Виплати рентної плати та інших податків (крім податку на прибуток) у 2021 році склали 57,272 млрд гривень, проти показника 25,924 млрд гривень у 2020 році.

Витрати на закупівлю природного газу у 2021 році склали 28,128 млрд гривень, проти 16,706 млрд гривень у 2020. На закупівлі послуг з організації транзиту газу було витрачено 31,98 млрд гривень, проти 44,858 млрд гривень.