Генштаб: звільнено ще один населений пункт Харківщини

Підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка Харківської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, продовжуються" , - інформує Генштаб.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Білгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділу зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.

На Донбасі окупаційні війська продовжували проводити вогневий тиск на позиції ЗСУ по всій лінії фронту та у глибину оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку.

На Слов'янському напрямі за підтримки артилерії російські війська вели бойові дії поблизу Довгенького, але, зазнавши втрат, відступили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямі окупанти мають намір закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Противник використав авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог вчинив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, удачі не має.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне становище. Вів штурмові дії у районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат і відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у районі населеного пункту Перемога, успіху не має.

У напрямку Запоріжжя окупанти активних бойових дій не проводили. Проте за добу обстрілювали з мінометів та артилерії житлову забудову та цивільну інфраструктуру Новоандріївки, Кам'янського, Оріхова, Ольговського та Полтавки.

На лінії фронту у Миколаївській та Херсонській областях ворог обстріляв населені пункти Лупарево, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівку та Нововоронцовку. Також російські війська продовжили заходи щодо інженерного облаштування позицій. Для повітряної розвідки росіяни використовують БПЛА "Орлан-10".

На північному кордоні України з Білоруссю українська розвідка продовжує фіксувати проведення заходів щодо прикриття кордону з боку білоруських військ. У рамках другого етапу перевірки боєздатності військ до 21 травня білоруська армія здійснює маневри, відпрацьовує зведення понтонних переправ для форсування річкових перешкод та перевіряє сили та засоби протиповітряної оборони.

На Чернігівщині росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордонне село Янжулівку, а на Сумщині – село Прогрес.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей російські окупанти продовжували споруджувати вогневі позиції та захисні споруди. Також ворог здійснював повітряну розвідку безпілотниками для виявлення розташування українських підрозділів, артилерії та маршрутів висування.

Крім того, українська розвідка фіксує, що російські підрозділи у Курській області поповнюють запаси матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

За даними Генштабу ЗСУ, 16 та 17 травня в окупованому Луганську та Ровеньках родичі чоловіків, яких примусово мобілізували на формування так званої "ЛНР", вийшли на стихійні акції протесту. Основна вимога – повернути мобілізованих чоловіків додому.