У НБУ заявили про погіршення платіжного балансу України

Платіжний баланс України погіршився за підсумками квітня у порівнянні з березнем. Про ситуацію з фінансами розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє Корреспондент.

"Ситуація у квітні з платіжним балансом справді дещо погіршилася. Якщо у березні наше сальдо інтервенцій з продажу валюти на ринку становило $1,7 млрд, то вже у квітні цей показник збільшився до $2,2 млрд" , - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс- Україна.

Також чиновник повідомив про зниження валютних надходжень - менше 2 млрд доларів у квітні проти 3,3 млрд доларів у березні. Здебільшого, зниження відбулося за рахунок скорочення зовнішнього офіційного фінансування.

"Відповідно, якщо у березні міжнародні резерви зросли на $600 млн, то вже у квітні вони знизилися на $1,2 млрд" , – повідомив Ніколайчук.

За його словами, на торговельний баланс вплинули зростання витрат на пальне, оборонні потреби, а також збереження значних обсягів розрахунків із платіжними системами, насамперед через активне використання гривневих карток за кордоном біженцями з України.

"Я не думаю, що ми побачимо стрімке погіршення ситуації. Те, що бачимо зараз, інтервенції у травні відповідають тенденціям квітня. Загалом, на мою думку, ми зараз перебуваємо у певній локальній рівновазі" , - зазначив заступник голови НБУ.

У подальшій динаміці платіжного балансу, за його словами, важливе значення матиме перебіг військових дій, налагодження альтернативних шляхів експорту, зокрема розблокування портів. Важливою також буде міжнародна підтримка.