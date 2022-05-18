У НБУ заявили про погіршення платіжного балансу України
Платіжний баланс України погіршився за підсумками квітня у порівнянні з березнем. Про ситуацію з фінансами розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє Корреспондент.
"Ситуація у квітні з платіжним балансом справді дещо погіршилася. Якщо у березні наше сальдо інтервенцій з продажу валюти на ринку становило $1,7 млрд, то вже у квітні цей показник збільшився до $2,2 млрд", - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс- Україна.
Також чиновник повідомив про зниження валютних надходжень - менше 2 млрд доларів у квітні проти 3,3 млрд доларів у березні. Здебільшого, зниження відбулося за рахунок скорочення зовнішнього офіційного фінансування.
"Відповідно, якщо у березні міжнародні резерви зросли на $600 млн, то вже у квітні вони знизилися на $1,2 млрд", – повідомив Ніколайчук.
За його словами, на торговельний баланс вплинули зростання витрат на пальне, оборонні потреби, а також збереження значних обсягів розрахунків із платіжними системами, насамперед через активне використання гривневих карток за кордоном біженцями з України.
"Я не думаю, що ми побачимо стрімке погіршення ситуації. Те, що бачимо зараз, інтервенції у травні відповідають тенденціям квітня. Загалом, на мою думку, ми зараз перебуваємо у певній локальній рівновазі", - зазначив заступник голови НБУ.
У подальшій динаміці платіжного балансу, за його словами, важливе значення матиме перебіг військових дій, налагодження альтернативних шляхів експорту, зокрема розблокування портів. Важливою також буде міжнародна підтримка.
"Ми активно працюємо над тим, щоб витрати, які ми здійснюємо на валютному ринку для утримання стабільності обмінного курсу (а ми очікуємо, що вони будуть меншими у другій половині року) повністю покривалися надходженням офіційного фінансування", - заявив Ніколайчук.