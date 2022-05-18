Президент Молдови закликала РФ вивести війська з Придністров'я

Росія має вивести свої війська з території Придністров'я, бо присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови.﻿ З посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країни, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет" , - заявила Санду під час виступу в Європейському парламенті.

Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.