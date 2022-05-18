Президент Молдови закликала РФ вивести війська з Придністров'я
Росія має вивести свої війська з території Придністров'я, бо присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови. З посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країни, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", - заявила Санду під час виступу в Європейському парламенті.
Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.
"Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", - зазначила президент.