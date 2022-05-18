США обіцяли допомогу Фінляндії та Швеції у разі агресії

Президент CША Джо Байден у середу висловив рішучу підтримку заявці Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну та запропонував підтримку США у разі агресії під час процесу подачі заявки.﻿ Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом заяві президента США, повідомляє Європейська правда.

"Поки розглядаються їхні заявки на членство в НАТО, Сполучені Штати будуть працювати з Фінляндією та Швецією, щоб зберігати пильність щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії" , - заявив президент США.

Він запевнив, що працюватиме з Конгресом та іншими країнами-членами, щоб швидко затвердити членство двох країн.

Байден додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Швеції у четвер у Вашингтоні, щоб провести подальші консультації щодо їх заявок на членство у НАТО та європейської безпеки.