США обіцяли допомогу Фінляндії та Швеції у разі агресії
Президент CША Джо Байден у середу висловив рішучу підтримку заявці Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну та запропонував підтримку США у разі агресії під час процесу подачі заявки. Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом заяві президента США, повідомляє Європейська правда.
"Поки розглядаються їхні заявки на членство в НАТО, Сполучені Штати будуть працювати з Фінляндією та Швецією, щоб зберігати пильність щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", - заявив президент США.
Він запевнив, що працюватиме з Конгресом та іншими країнами-членами, щоб швидко затвердити членство двох країн.
Байден додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Швеції у четвер у Вашингтоні, щоб провести подальші консультації щодо їх заявок на членство у НАТО та європейської безпеки.
"НАТО гарантує безпеку одного мільярда людей у Європі та Північній Америці, об'єднаних нашою спільною відданістю демократичним принципам та нашим баченням миру та процвітання у Європі та у всьому світі. І моя відданість НАТО та статті 5 непорушна", - додав президент США.