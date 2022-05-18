Зеленський обговорив з президентом ОАЕ постачання палива в Україну

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайяном можливість постачання пального в Україну та запросив приєднатися до повоєнного відновлення держави.

«Провів телефонну розмову з Мухаммадом ібн Заїдом ібн Султан Аль Нахайяном. Привітав з обранням президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнному відновленні України» , – повідомив Зеленський у Твіттері.