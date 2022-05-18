У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом в Україні

В Україні найближчим часом не очікується спалах COVID-19. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Корреспондент.

Він також назвав причини того, чому не буде зростання захворюваності.

"По-перше, ми продовжуємо молекулярний нагляд за штамами, які циркулюють на нашій території. Наприклад, з початку війни було проведено понад 750 досліджень і секвенувань. І за результатами такого моніторингу ми фіксуємо лише превалювання штаму Омікрон. Поки нічого надзвичайного немає. По-третє, більшість штамів потрапляють в країну через міграцію населення та міжнародні подорожі, і хоча багато українців зараз повертаються з-за кордону, але йдеться про сусідні країни. Так що поки що жодних хвиль коронавірусу ми не очікуємо" , – пояснив головний державний санітарний лікар.

Ігор Кузін також наголосив, що наразі є дуже мало інформації про новий штам, який зафіксували в Китаї, тому зарано робити якісь прогнози. Водночас те, що варіанти коронавірусу мутують, – це є очікуваним і об'єктивним з погляду епідеміології.