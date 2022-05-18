ДПСУ: РФ продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області
У середу 18 травня російські війська з території Росії двічі обстріляли Чернігівську область та п'ять разів Сумську. Про це йдеться у заяві Державної прикордонної служби, повідомляє Дело.
"Сьогодні з території Росії сталося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині. Ворог застосовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію", - поінформували прикордонники.
Згідно з повідомленням ДПСУ, найтриваліший обстріл тривав близько години. Його російські військові вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумської області.
Внаслідок обстрілів втрат серед українських прикордонників немає.