ДПСУ: РФ продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області

У середу 18 травня російські війська з території Росії двічі обстріляли Чернігівську область та п'ять разів Сумську. Про це йдеться у заяві Державної прикордонної служби, повідомляє Дело.

"Сьогодні з території Росії сталося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині. Ворог застосовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію" , - поінформували прикордонники.

Згідно з повідомленням ДПСУ, найтриваліший обстріл тривав близько години. Його російські військові вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок обстрілів втрат серед українських прикордонників немає.