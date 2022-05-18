В "Дію" повернулася послуга для ВПО

До мобільного додатку "Дія" повернулася послуга для внутрішньо переміщених осіб. Українці знову можуть оформити довідку ВПО та соціальні виплати онлайн для себе та своїх дітей. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Дело.

"Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у додатку для себе та своїх дітей" , - інформував Федоров.

Наголошується, що послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що перебувають у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.

Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО і чекає на виплату на карту підтримки. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк.